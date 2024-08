Messa concerti e fuochi d’artificio San Cassiano la tradizione si rinnova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Tutto il paese attorno al suo patrono. Si celebra oggi Sandi Imola, protettore di San Casciano. Come ogni anno sarà una partecipata festa di comunità, una manifestazione religiosa organizzata dalla Propositura Collegiata di Sanche vede il coinvolgimento attivo dei residenti e l’afflusso dei turisti che proprio in questo periodo della stagione estiva si riversano numerosi nel comune chiantigiano. Ieri una lunga tavolata con circa 200 persone in piazza Cavour organizzata dal Circolo Acli ha dato il via ai festeggiamenti. La cena di Sanè il momento conviviale che anticipa la festa di oggi, giorno in cui secondo il calendario liturgico si celebra il martire, nato nel 240 circa ad Imola e morto nella stessa città nel 303 circa. Tre le tappe centrali della festa: le celebrazioni della Santaalle 8, alle 10 e alle 17.30.