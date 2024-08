Malore lungo la Via di Francesco frate muore a 57 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Perugia, 13 agosto 2024 – Unlo aveva colto mentre stava percorrendo a piedi un tratto della Via di, dalla Verna ad Assisi, insieme ad alcuni amici. A nulla è valso il ricovero all'ospedale di Perugia dove era giunto già in gravissime condizioni. E’ morto a soli 57fra Luca Trivellato, vicario della Provincia veneta dei frati minori Cappuccini e già guardiano del convento di Trento, fino alla chiusura dello stesso nell'autunno dello scorso anno. Ne dà notizia la Diocesi di Trento. Padre Trivellato era originario di Lendinara, in provincia di Rovigo, dove si svolgeranno le esequie venerdì 16 agosto alle 16.30 nel duomo di Santa Sofia. Oltre al ruolo di guardiano della comunità cittadina, pertempo fra Trivellato era stato animatore dei volontari e coordinatore della Mensa della Provvidenza, ora passata in gestione alla Fondazione Caritas Diocesana.