Lukaku il Napoli cambia marcia sul mercato dopo le parole di Conte in Coppa Italia Gazzetta

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilha fretta di prenderee ha inviato un’offerta al Chelsea da 25 milioni più cinque di bonus. L’intenzione è quella di prendere l’attaccante prima di cedere Osimhen. Lo riporta ladello Sport, che scrive:, attacco finale a. Nel giorno in cui è stata chiusa l’operazione-Brescianini, il presidente De Laurentiis ha deciso di far recapitare al Chelsea un’offerta di venticinque milioni per il cartellino di Big Rom, oltre a cinque di bonus. Un’accelerazione dovuta anche alla prestazione sofferta contro il Modena ine del successivo bilancio di Antonio, che hanno consigliato di schiacciare forte sull’acceleratore per uscire da un’impasse che sta durando da troppo tempo.