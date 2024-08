L’intervista di Musk a Trump su X tra ritardi problemi tecnici e lodi a Putin e Kim Jong Un

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 agosto 2024) Questa notte, la tanto discusda e attesa intervista di Elona Donaldè stata trasmessa sulla piattaforma social X con oltre 40 minuti di ritardo. L’evento è stato posticipato a causa diattribuiti daa un presunto attacco informatico. Nonostante le difficoltà, il ritorno disu X dopo un anno di assenza, utilizzando l’account precedentemente sospeso per incitamento alla violenza, è stato seguito da più di 1.3 milioni di spettatori. Un ritorno in qualche modo doveroso, dopo che lo stessoaveva spostato il suo appoggio verso, lanciando un super comitato per la raccolta fondi a suo favore, attualmente sotto indagine in Michigan per presunte violazioni nella registrazione dei dati degli elettori.