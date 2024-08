La festa e poi il concerto all’alba Milano Marittima compie gli anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024)spegne 112 candeline. E la grandenon tarda ad arrivare: domani, alle 21.30, la Rotonda Primo Maggio ospiterà un grande evento di musica e cultura, all’insegna del divertimento, organizzato dalla Grande Orchestra Città di Cervia e in collaborazione con il Comune. Al centro dello show, la storia della località balneare, che lascia spazio al canto e alla danza. Sul palco, infatti, arriverà, in prima serata, l’Adriatic Dixieland Jazz Band, formazione storica del panorama cervese, in compagnia dei ballerini Amanti dello swing. Il gruppo jazz darà vita a una performance che ripercorre la storia musicale degli Stati Uniti, culla del genere musicale.