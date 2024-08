In arrivo su Rai 2 la nuova serie Estranei

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Si sono da poco concluse le riprese dellaRai “”, che racconta la scomparsa di due innamorati e le successive indagini. Si tratta di unagiallo/crime sviluppata in 8 episodi di 50 minuti ciascuno e andrà in onda tra l’autunno e l’inverno prossimi su Rai 2. Gli 8 episodi si distribuiranno su quattro serate. La trama La storia prende ispirazione dalla tragica vicenda della diciottenne Saman Abbas, ragazza pakistana di Reggio Emilia che nel 2021 venne uccisa dalla famiglia. La” è ambientata proprio in un piccolo centro nella nebbiosa pianura emiliana in cui da sempre la comunità Sikh convive pacificamente con i cittadini locali. La scomparsa dei due innamorati Camilla Ruggeri e Manraj Singh, considerati una versione moderna di Romeo e Giulietta, però distrugge l’equilibrio.