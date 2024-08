CarceriNordio | ridurre numero detenuti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 agosto 2024) 9.22 "Sulla custodia cautelare tutta la materia va rivista. Con i nostri progetti possibili 15-20milain meno. Ne parlerò al Quirinale". Così il ministro della Giustizia,Nordio,al Corsera. Il decreto "contiene novità notevoli. A cominciare dalla possibilità di esecuzione della pena in ambienti diversi dal carcere, come le comunità per tossicodipendenti", ha detto Nordio. "Poi sta ai magistrati decidere se mandarveli o meno. Ricordo che inon sono messi in prigione dal governo, ma dai giudici".