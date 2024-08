Calcio Seconda categoria Lerici punta in alto Dal Romito Magra arrivano i ’fratelli del gol’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) IlFootball Club si sta attrezzando nel mercato estivo in vista del prossimo campionato died è indicato come candidata alla promozione, obiettivo della dirigenza attiva nella campagna di rafforzamento. Il presidente Jacopo Carro, il direttore generale Walter Bacchini e quello sportivo Aldo Di Santo, il vicepresidente Moira Carro e il team manager Thomas Vignoli (dopo una dozzina di rinforzi in tutti i reparti) piazzano un triplo colpo che elegge quella rossoverde a società ’regina’ del-mercato stagionale.a Falconara i fratelli Antonio, Nicola e Matteo Naclerio, 39 reti in tre. Provenienti daldove sono stati decisivi per la salita in Prima dei giallo-azzurri. Antonio,classe 1998, ha firmato 21 reti; memorabile la sua annata 2021/22, con 19 reti in Promozione col Don Bosco Spezia.