Arteta pronto a guidare di nuovo l’Arsenal in battaglia nel 2024-25

(Di martedì 13 agosto 2024)-08-12 10:03:31 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il tecnico delMikelnon vede l’ora di iniziare la stagione, mentre i Gunners hanno concluso la loro pre-stagione come campioni dell’Emirates Cup. Il club del nord di Londra ha battuto il Lione in casa e si è aggiudicato il trofeo annuale esi è mostrato molto positivo quando gli è stato chiesto cosa pensasse della nuova stagione di Premier League. La squadra seconda in classifica nella scorsa stagione è finalmente tornata al completo, con giocatori del calibro di Bukayo Saka e William Saliba che sono tornati dalle loro vacanze tardive, mentre ilacquisto Riccardo Calafiori ha avuto anche lui la possibilità di stupire nella sua nuova casa.