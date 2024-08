3 000 auto sono sotto osservazione | elettriche a fuoco scatta l' allarme su queste batterie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Oltre 3.000 veicoli elettrici in Corea del Sudequipaggiati con la stessa batteria che ha presoin una Mercedes-Benz EQE parcheggiata in un parcheggio sotterraneo a Incheon, in Corea del Sud, secondo il Ministero del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti (MOLIT) sudcoreano. La Mercedes-Benz EQE utilizza celle di batteria del produttore cinese diper veicoli elettrici Farasis Energy. Il ministero, come riferiscono i media locali, afferma che emetterà un ordine di richiamo se l'indagine forense congiunta rivelerà che l'incendio è stato causato da un difetto nella batteria o nel sistema del veicolo.