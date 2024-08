Vacanze estive proibitive per 37 milioni di italiani | 65 quelli che non si sposteranno in estate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Saranno più di 6,5gliche non si muoveranno per andare in vacanza nei mesi estivi del 2024, Le ragioni sono le più varie, ma la maggioranza di loro, 3,7in tutto, ha deciso di rinunciare a un viaggio per motivi economici, principalmente a causa degli aumenti dei prezzi dovuti all’inflazione. In Italia non c’è stata soltanto una forte inflazione generale negli ultimi due anni, ma nell’esteta del 2024 si sta verificando anche una netta inflazione turistica. I prezzi dei beni e dei servizi che sono fondamentali per fare una vacanza nel nostro Paese sono cresciuti più della media, rendendo sempre più difficile per alcune famiglie potersi permettere un viaggio.