Un Carlos Augusto di scorta ma l’Inter valuta due candidati! – CdS

(Di lunedì 12 agosto 2024)ieri a Londra, in occasione di Chelsea-Inter, ha ricoperto la posizione da braccetto mancino. Una soluzione solo momentanea, in quanto il club continua la sua ricerca per un nuovo difensore. Due ad oggi i. RICERCA –, ieri allo Stamford Bridge di Londra contro il Chelsea, ha chiuso la sua pre-season. Un pareggio per i nerazzurri, che sono stati raggiunti solamente nel finale di partita. Simone Inzaghi, il quale si è poi espresso con soddisfazione nel post gara, ha lasciato in panchina Alessandro Bastoni per precauzione lanciando dal primo minuto nella posizione da braccetto mancino. Il brasiliano ha ricoperto tale mansione anche nella scorsa stagione, ma si tratta solo di una soluzione tampone perché da qui alla fine del mercatocontinuerà la sua ricerca ad un nuovo difensore.