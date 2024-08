Rugby Rovigo ecco gli appuntamenti della preseason

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – In vista del prossimo inizio del campionato di serie A Elite eCoppa Italia con la prima partita di barrage fissata per sabato 21 settembre a Roma contro ilRoma Olimpic club 1930, i rossoblù saranno impegnati nelle prossime settimane in vari. Il primo riguarda la classica amichevole in famiglia, la sfida Rossi contro Blu. Fissata per venerdì 23 agosto alle 18, al Battaglini è un momento ormai immancabile prima dell’inizionuova stagione Sportiva. Per l’occasione sarà aperta solo la Tribuna Ovest e l’evento sarà gratuito. Il secondo appuntamento sarà un allenamento congiunto con il Verona, venerdì 30 agosto sempre alle 18. Sarà un primo incontro controllato dove i ragazzi di coach Giazzon scenderanno in campo in vista dell’amichevole con le Fiamme Oro