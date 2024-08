Quando il vino incontra la cucina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Immaginate di entrare in un ristorante dove chiedere prima la carta dei vini e poi pensare al cibo da abbinare. Quella che può sembrare l’inversione di un’abitudine ormai consolidata è una scelta seguita in particolare da alcune cantine che mettono al centro il loro prodotto principale, il. Una di queste realtà è la Tenuta Vallocaia a Montepulciano (Siena); 175 ettari, di cui cinquantaquattro coltivati a vite e sedici dedicati agli oliveti. «L’obiettivo dei miei piatti è quello di esaltare i sapori dei vini selezionati per la degustazione, senza mai rubargli la scena. È un confine sottilissimo, mai vini e i piatti riescono a dialogare tra loro, si crea una bellissima sinergia che rende quello che proponiamo una vera esperienza gastronomica».