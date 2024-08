Pensierini di Ferragosto | perché questa politica di inetti?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il break ferragostano è il momento ideale per staccare dalle miserie quotidiane e orientare conversazioni e riflessioni verso temi un po’ meno contingenti. Ieri sera mi ha telefonato un amico sindacalista per sottopormi la domanda da un milione di dollari: “laè diventata deludente al limite dell’imbarazzante?”. Tema che ora ripropongo per i quattro affezionati lettori di questo blog. Innanzitutto la questione va ritarata passando dall’entità astratta “” alla fisicità concreta dei soggetti che quella stanza virtuale abitano: “i politici” (e aggiungo subito “le politiche”, per non incorrere nelle rimostranze di un integralismo corporativo femminista, che considera offensivo l’uso del maschile per riferirsi alla pluralità dei generi).