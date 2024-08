Osimhen per il Chiringuito il Chelsea sta lavorando allo scambio con Lukaku ma c’è il nodo stipendio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2024), per ililstacon. Il calciomercato inglese si è improvvisamente ravvivato ieri sera dopo che è saltata la trattativa tra i Blues e l’Atletico Madrid per Omorodion. A dare la notizia è stato iltv madrilena in genere molto informata sui movimenti dei club madrileni e quindi anche dell’Atletico. Oggi ilribadisce che la priorità delè acquistare una punta centrale e iBlues stannoa unocol Napoli. Samu Omorodion sigue en Londres esperando ofertas. Leverkusen, Bournemouth, Villarreal y Betis han mostrado interés. La operación Atleti-Gallagher, caída en estos momentos. Elquiere ay está intentado un trueque con. @marcosbenito9 pic.twitter.