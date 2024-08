Ocse buon recupero del potere d’acquisto dei salari italiani nel primo trimestre 2024 Ancora lontani i valori pre Covid

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Neldel, il reddito reale (ossia tenendo conto dell’inflazione) delle famiglie nei paesiè aumentato dello 0,9%, con un’accelerazione rispetto al +0,3% che aveva caratterizzato ilprecedente. “Tutte le economie del G7 hanno registrato un aumento”, spiega l’organizzazione e, finalmente, si muove pure l’Italia che inverte il calo che aveva caratterizzato gli ultimi tre mesi del 2023. L’Italia è, questa volta, il paese in cui l’incremento è più marcato (+ 3,4% nei confronti del periodo ottobre-dicembre 2023), trainato da un aumento delle retribuzioni dei dipendenti e dei trasferimenti sociali in natura. Nell’ultimodel 2023 a fronte di una crescita nei Paesidello 0,5% il dato italiano era risultato in calo dello 0,4%.