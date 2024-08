Los Angeles 2028 murale a Milano con Sinner e Homer Simpson per il passaggio di consegne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono appena finite ma la testa è già ai Giochi di Los. Ad alimentare questo spirito olimpico è unapparso a, all’esterno del Tennis Club Alberto Bonacossa, che vede protagonisti Jannik. L’opera, realizzata da aleXsandro Palombo, rappresenta una sorta didie vede appunto il numero uno al mondo, che dopo aver saltato i Giochi di Tokyo non ha preso parte neppure a quelli di Parigi, ma mette nel mirino “LA“, come recita la scritta. Il tennista azzurro, nelle sembianze di un personaggio dei, passa così il testimone al celebre, che è “di casa” in California, dove ha sede la 20th Century Studios, di cui isono diventati uno show di punta. Losconper ildiSportFace.