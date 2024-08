L’Arezzo trionfa a Pesaro | rimonta firmata Guccione Gucci e Gaddini

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 12 agosto 2024)avanza al secondo turno di Coppa Italia grazie a una vittoria convincente in trasferta contro la Vis. Dopo un inizio in salita con il gol di Nicastro per i padroni di casa, la squadra di Mister Troise ha ribaltato il risultato con le reti di. RISULTATO FINALE Vis1 – 3 Arezzo Le formazioni: Vis(3-4-1-2): Vukovic; Bove, Ceccacci, Zoia; Paganini, Antolini (1’ st Neri), Tavernaro, Nina (22’ st D’Innocenzo); Pucciarelli (32’ st Orellana); Nicastro (32’ st Okoro), Molina (22’ st Cannavò). Allenatore: Roberto Stellone. Arezzo (4-3-3): Trombini; Montini, Del Fabro, Chiosa, Coccia; Catanese (25’ st Settembrini), Mawuli (44’ st Fiore), Renzi; Pattarello,(35’ st),(25’ st Iori). Allenatore: Emanuele Troise.