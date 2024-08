James Gunn non crede che avrà bisogno di reshooting per Superman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 12 agosto 2024)nonchediperIn un lungo nuovo post su Threads, il registaha rivelato che non prevede alcun reshoot per il suo prossimo. Le riprese aggiuntive sono diventate negli anni un elemento fondamentale nella produzione di grossi film che, in fase di montaggio si rivelano mancanti di dettagli o non corrispondenti alla felicità del pubblico in occasione delle proiezioni di prova. Potrebbe quindi sembrare una dichiarazione audace, tuttavia il curriculum diparla da sé, cosa che è evidente dal fatto che ha sottolineato cosa è successo durante le riprese dei suoi ultimi due film.ha detto: “Ho fatto un totale di un giorno di reshoot per i miei ultimi due film messi insieme”. Come promemoria, si trattava di Guardiani della Galassia Vol.