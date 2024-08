In Costa Smeralda operazioni immobiliari sospette per un miliardo di euro | maxi controllo anti riciclaggio della Finanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Undidiin, attraverso transazioni provenienti dall’estero. È unaquello del Comando provincialeGuardia didi Sassari. L’attività delle Fiamme gialle si inquadra nell’ambito di una più ampia manovra di monitoraggio finalizzata alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo die finanziamento del terrorismo. L’attenzione si è concentrata in particolare su intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori che, a vario titolo, hanno operato nell’ambitocompravendita elocazione di immobili di lusso in, tra le aree del Paese maggiormente appetibili per gli investimenti internazionali di ingente valore. Le ispezioni hanno riguardato circa 150