Il difficile summit di pace Netanyahu fra due fuochi Hamas insiste per la tregua | Va attuato il piano Biden

(Di lunedì 12 agosto 2024) Giornate di massima suspence e di incertezza in Israele, mentre, da un lato, Usa, Egitto e Qatar completano i preparativi di un vertice dedicato ad un’intesa su unaa Gaza e mentre, dall’altra, i responsabili alla difesa di Tel Aviv scrutano continuamente il cielo in attesa di una ‘nuvola nera’: ossia di un possibile attacco multiplo in contemporanea (o anche scaglionato) di Hezbollah libanesi, dell’Iran e degli Houti yemeniti, tutti determinati a saldare conti passati con lo Stato ebraico. Sul premier Benyaminvengono esercitate forti pressioni diplomatiche (ieri anche dalla Germania) affinché ignori le rimostranze dell’estrema destra nel suo governo e finalmente approvi laa Gaza – per il presidente Usa, Joe, questa è "ancora possibile" –: consentirebbe il recupero di uno scaglione di ostaggi israeliani.