Fiumicino i Tiromancino alla conquista della Darsena

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – Inconfondibile sound quello deiche ieri sera si sono esibiti sul palcodiriproponendo grandi successi come Angoli di cielo, L’alba di domani, Due destini, Un tempo piccolo e per me è importante. Il pubblico, anche in questa occasione talmente numeroso da riempire ogni angolo“piazza”, ha apprezzato e accolto con entusiasmo la storica band guidata da Federico Zampaglione e le sonorità non convenzionali che accompagnano il gruppo dal 1989, annoloro nascita. Parentesi “familiare” durante il concerto, quando il cantautore romano ha invitato il papà a salire sul palco, Domenico Zampaglione, noto paroliere ed autore italiano che ha collaborato con vari artisti e contribuitoscrittura di numerose canzoni di successo.