Da Concorezzo a Vimercate La guardia medica fa le valigie

(Di lunedì 12 agosto 2024) Latorna a, dopo anni di attività a. La scelta si inserisce in un piano più ampio di riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio innescato dalla pandemia. La nuova sede sarà di fronte all’ospedale nella Casa della Comunità, in via Giuditta Brambilla 11, spazio incaricato di ricucire il rapporto con i malati, fino allo scoppio del Covid troppo sbilanciato sugli ospedali e sui reparti di emergenza. Addio quindi allo storico polo di via De Giorgi che dal 2003 è stato un punto di riferimento per gli abitanti di tutta la zona, 300 in media le visite a domicilio ogni anno, in aggiunta alle migliaia di consigli dispensati direttamente al telefono. Nel 2023 la ventennale presenza in città era stata celebrata con una festa in piazza. Adesso, invece, si volta pagina.