Atlético de Madrid | Julián Álvarez nuovo giocatore dell’Atlético | firma fino al 2030

(Di lunedì 12 agosto 2024) 2024-08-12 16:21:17 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Julian Alvarez, il grande desiderio di Atletico Per questo mercato ora è ufficialmente unbiancorosso dopo averto ilcontratto per le prossime sei stagioni,al. Come ha annunciato MARCA il 4 giugno in esclusiva mondiale, non si tratta di un acquisto qualsiasi, ma piuttosto del calciatore in franchising sia delprogetto che del futuro. Il club lo ha ufficializzato con un tweet in cui appare Spidermanriferendosi al soprannome di ‘Ragno’ che il calciatore riceve. L’operazione è stata chiusa 70 milioni fissi più poco meno di 20 variabiliche rende la cessione più altaad oggi diManchester City e uno dei maggiori acquisti dei biancorossi.