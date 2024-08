Anziana investita sulle strisce Muore dopo la cena al ristorante Centauro positivo all’alcol | manette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Cristina Rufini Stava rientrando a casaunacon la famiglia, la figlia e il genero. Stava attraversando la strada e si era premurata di farlopedonali. Un accorgimento che purtroppo non è stato sufficiente a salvarle la vita. Nella notte tra sabato e ieri, pocole 23, Giuseppe Quaglia, 92 anni, è stata colpita in pieno dallo scooter alla guida guida c’era un uomo di Porto Garibaldi, che di anni ne ha 48. All’altezza dello stabilimento balneare Ippopotamus. L’turista, che viveva a Milano ed era affezionatissima al comacchiese, è stata colpita e sbalzata qualche metro più avanti dallebianche. La sua vita è finita sull’asfalto di via dei Mille, sul lungomare di Porto Garibaldi. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di riananimarla. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il mezzo prima e con l’asfalto poi. E’ morta sul colpo.