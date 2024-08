Ambra Bianchi al Wunderkammer Un ’Fiume di musica’ e spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Oggi, nell’ambito della nona edizione di ’Un fiume di, sarà di scena il gruppoMeets Quartet (Molo, via Darsena 57, inizio concerto alle 21. Ingresso offerta libera da destinarsi all’associazione ’Dammi la mano’). Questa formazione, attiva dal 2008, si distingue per la sua capacità di interpretare, ricercare e creare musica dalle tipiche sonorità smooth, con l’intento di offrire al pubblico un’esperienza sonora unica. Il repertorio presentato è un raffinato mix di brani italiani ed internazionali, reinterpretati con nuovi arrangiamenti studiati appositamente per esaltare le caratteristiche tecnico-espressive dei componenti del gruppo.