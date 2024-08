A Montalcino si è rinnovata la tradizione con il Torneo di Apertura delle Cacce | vince Travaglio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Va al quartierela 61esima edizione deldidi. La realtà presieduta da Giancarlo Paccagnini ha vinto la medaglia d’argento in palio e l’opera di Benedetta Cencioni con gli arcieri Paolo Volpi e Marion James Batazzi, capitanati da Andrea Ricci. La premiazione degli arcieri del quartiere(foto ufficio stampa)Secondo posto per il quartiere Ruga con 89 punti e la coppia Giuseppe Montalto e Massimiliano Casali, terzo posto per il quartiere Borghetto con 81 punti e la coppia Emilio Parri e Giulio Montalto, infine quarto posto per il quartiere Pianello con 72 punti con Christian Bovini e Tommaso Fattoi.ha chiuso con 100 punti, il massimo, davanti a Ruga 91, Borghetto 81 e Pianello 72.