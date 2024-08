1 milione di Euro solo per i palchi SENZA alcuna Gara Pubblica L' Aquila città dai Palchi dorati

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'- Il Partito Democratico di L'esprime preoccupazione per la decisione di non coprire il palco del Teatro del Perdono, situato davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Secondo le ultime informazioni, sarà installata una pedana apribile al centro, che non occuperà il sagrato, preservando così la visuale. Il PD sottolinea che questa modifica rappresenta una presa di coscienza da parte del sindaco Biondi e della sua Giunta riguardo alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni della Soprintendenza, sebbene quest'ultima non sia stata particolarmente attiva nel richiedere cambiamenti. Il partito osserva che le preoccupazioni espresse dai cittadini e dalle forze politiche sono state confermate.