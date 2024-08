Un Bosco in comune la giunta chiama in causa i giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) La nuovacomunale di Gambettola, guidata dal sindaco Eugenio Battistini, lancia un percorso partecipato rivolto agli under 30 che mira a coinvolgere la cittadinanza nella cura, valorizzazione e conoscenza delurbano E’ Bosch. L’obiettivo del processo partecipativo "Unin" è raccogliere suggerimenti e raccomandazioni dai cittadini per la gestione e valorizzazione della grande area verde situata fra la via Udine e l’argine del Torrente Rigossa, sulla quale è stato realizzato nel 2022 ilurbano "E’ Bosch". Con il programma regionale "Mettiamo radici per il futuro" furono messi a dimora nell’area 3.282 piccoli alberi.