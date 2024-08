Tennis Atp Montreal | nel doppio Bolelli-Vavassori si fermano ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Atp di, in Canada, termina aidi finale per il duo composto da Simonee Andrea. Il torneo, che si sta disputando all’IGA Stadium della città canadese, ha visto la coppia azzurra – quinta testa di serie – perdere contro la coppia spagnolo formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos., che avevano superato i canadesi Pospisil e Shapovalov e poi il duo australiano Purcell-Thompson, hanno ceduto per 6-3 e 6-4 al terzo turno., con 4.590 punti, sono terzi nel Race che porta alle Finals di Torino. Davanti a loro si trovano il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, secondi con 4.990 punti, e la coppia dello spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, primi con 5.050., Atp: nelsiaiSportFace.