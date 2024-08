Tamberi | Forse ho sbagliato a concentrarmi troppo sullo sport ho lasciato tante cose per strada

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Ieri amara delusione per Gianmarco, che dopo essere stato dimesso dall’ospedale per un calcolo renale, non è riuscito a saltare gli oltre 2,27 metri. La sua intervista alla Gazzetta dello: «ho» Gimbo, qual è il sentimento prevalente, ora? «Non lo so. So solo che mi spiace da morire, perché nonostutto, fantasticavo di riuscire comunque a costruire qualcosa. E invece». Già ad essere in pedana ha fatto un miracolo dopo la colica renale «I miracoli sono altri. Nel primo pomeriggio mi hanno portato in autoambulanza in ospedale, mi hanno fatto gli accertamenti del caso. Il sangue che ho vomitato non era dovuto a un’emorragia, ma ai tanti farmaci assunti di recente. Mi hanno detto che gareggiando non avrei rischiato, purché evitassi altri infiammatori. Ma non poteva essere una situazione ideale».