Segreti di famiglia anticipazioni puntata di stasera 11 agosto | cosa accadrà nella soap di Canale 5?

(Di domenica 11 agosto 2024) Laturcadi(Yargi) tornerà– domenica 11– sui nostri teleschermi.nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:20 circa su5, e ci terranno compagnia fino alle 23:52? Riflettori puntati su Engin, che accuserà Yakta di aver ucciso Inci.dinonaEngin verrà fermato con l’accusa di aver assassinato Inci. Per scagionarlo suo padre Yekta cercherà di costruire un alibi fasullo per la notte dell’omicidio, e cercherà di far ricadere la colpa dell’assassinio su Osman, il cognato di Ceylin. Padre e figlio si recheranno da Pars con la documentazione che dovrebbe comprovare la versione di Engin, ma Pars apparirà poco convinto e farà notare all’avvocato numerose incongruenze.