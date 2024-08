Rossella Brescia dalla malattia all’allontanamento dalla Tv | ecco cosa fa oggi per vivere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024)ha confessato di soffrire di una grave, masi vede poco in Tv.qual è il motivo. Pur non apparendo stabilmente in Tv da qualche tempo,non ha abbandonato il mondo dello spettacolo, ma continua a danzare, oltre a lavorare in radio. La sua semplicità e il suo talento, caratteristiche che non è sempre facile ritrovare in chi compare sul piccolo schermo (a volte basta poco per montarsi la testa) le hanno permesso di entrare nel cuore del pubblico, che è felice di vederla quando ha la possibilità di comparire in veste di ospite in una trasmissione.è amata dal pubblico per la sua semplicità e il suo talento – Foto: ANSA – Cityrumors.itLei è da sempre riservatissima, per questo non ha mai amato parlare della sua vita privata, salvo poche eccezioni.