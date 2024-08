Roma arrestato 32enne per maltrattamenti e lesioni alla moglie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Cronaca di– L’uomo, un cittadino tunisino, è stato fermato dopo l’intervento della Polizia in zona Aurelio., 11 agosto 2024 – Un cittadino tunisino di 32 anni è statodagli agenti del commissariato Borgo della Polizia di Stato, in collaborazione con la sezione Volanti, perin famiglia egravi. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in un appartamento della zona Aurelio, dopo una segnalazione al 112 da parte di un vicino che aveva udito le grida di una donna in cerca di aiuto. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna con evidenti segni di violenza sul corpo e sul volto. Nonostante la donna avesse inizialmente dichiarato di essere caduta accidentalmente nella doccia, versione confermata dal compagno presente, le gravi condizioni delle ferite hanno indotto gli agenti a farla trasportare immediatamente in ospedale.