Olimpiadi apoteosi bergamasca | la ‘nazionale’ orobica sarebbe 48esima nel medagliere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024) Parigi. Un oro, due argenti e un bronzo: se esistesse la ‘nazionale’ al termine di questeal 48esimo posto dela pari merito con il Portogallo, tenendosi alle spalle addirittura 37 Paesi, tra cui colossi come Argentina o Turchia. Senza contare quelli privi di medaglia. C’è veramente poco da controbattere, è stata una spedizione storica per gli orobici, che, aldilà delle posizioni medagliate, hanno dimostrato di avere un futuro roseo in proiezione Los Angeles 2028. La ciliegina sulla torta è quella di Chiara Consonni, autrice protagonista, insieme a Vittoria Guazzini, di una delle imprese azzurre più incredibili della spedizione parigina.