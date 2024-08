Napoli Manna scarica Osimhen | Ci ha chiesto la cessione Lukaku? Non è detto arrivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Ben prima di-Modena, gara del debutto ufficiale di Antonio Conte in panchina, i riflettori se li era presi davanti a microfoni e taccuini Giovanni, che '' pubblicamente Victor, inchiodandolo davanti alle proprie responsabilità e scelte. Poi il sipario si è alzato sulla partita, che avrebbe premiato a fatica gli azzurri, ancora ingolfati e incompleti a centrocampo e in attacco. Alla fine ci pensa Alex Meret, un altro nome a sorpresa finito sul mercato, a risolvere la situazione nella lotteria dei rigori: il Modena va a casa con qualche rimpianto, ilavanza in Coppa Italia, dove troverà una tra Parma e Palermo, ma i problemi ci sono ancora e vanno risolti nel giro di poche settimane.