Morto in piscina la verità nelle telecamere

(Di domenica 11 agosto 2024) Pianoro (Bologna), 11 agosto 2024 – Come si sono svolte le cose, allaJunior di Rastignano, il 17 luglio scorso quando Osagie Nosa Kenneth ha perso la vita? Quante le persone in vasca o in prossimità di questa? I bagnini che in quel momento dovevano vigilare i bagnanti, ora tra gli indagati della Procura di Bologna, dov’erano esattamente? Queste sono solo alcune delle domande che potranno essere chiarite dalla visione delledi sorveglianza presenti all’interno dello stabilimento pianorese, i cui filmati verranno visionati dalla difesa della famiglia di Osagie. Il nigeriano 38enne era arrivato allo Junior con la moglie, i figli e il fratello.