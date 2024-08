Merate la caserma dei vigili del fuoco è da completare | si fanno avanti 50 ditte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)(Lecco), 11 agosto 2024 – Più di cinquanta hanno risposto all’appello del sindaco di, Mattia Salvioni, per ricominciare e ultimare i lavori per il Polo del soccorso della Brianza. Oltre cinquanta imprenditori edili hanno aderito alla manifestazione di interesse per il completamento dell’ampliamento della casa deidelvolontari del distaccamento di. “Una risposta e un segnale importanti – sono le parole del primo cittadino -. La manifestazione è importante, perché consente ai soggetti interessati di comprendere meglio l’intervento e di potersi preparare alla partecipazione della gara”. Alla manifestazione di interesse seguirà infatti la pubblicazione del bando di gara, tramite cui si sceglierà a chi affidare la commessa. Si tratta del resto di un affare da quasi un milione di euro.