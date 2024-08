Lotta alla zanzare l’impegno di Alia | Ma serve l’aiuto dei cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Pistoia, 11 agosto 2024 – Una battaglia capillare su tutto il territorio. Che ha bisogno anche deldei. Il nemico è ostico e spesso invisibile: le. Come ogni annoServizi Ambientali è impegnata in questo periodo in attività di prevenzione nelle aree pubbliche, in particolare con azioni di disinfestazione antilarvale nei principali potenziali focolai urbani, ad esempio caditoie e pozzetti. Sono stati previsti cinque passaggi concentrati da maggio a settembre, più un eventuale aggiuntivo a ottobre, nella quasi totalità dei territori interessati, oltre ad una serie di verifiche all’interno delle principali aree verdi cittadine. Nella provincia pistoiese il servizio di disinfestazione e di erogazione dei prodotti antilarvali viene effettuato in alcuni territori. Nel dettaglio: a Buggiano (1.351 caditoie e pozzetti, 95 tratti di strada), a Montale (2.