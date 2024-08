Incidente lungo l’autostrada A2 tre auto coinvolte e un ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa di un, al momento si registrano rallentamenti al traffico veicolarela A2 ‘strada del Mediterraneo’, tra gli svincoli di Salerno Fratte e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di una persona. Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco, e sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. L'articoloA2, tree unproviene da Anteprima24.it.