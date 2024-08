Il Pd scopre le sue carte Barattoni sarà il candidato sindaco | Lavorerò nell’ottica di due mandati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Alessandro, era scontata la sua candidatura per il centrosinistra alle amministrative del prossimo anno? "Dopo la scelta di Michele de Pascale di correre per la presidenza della Regione, si è aperto il tema della candidatura a. Il Pd ha scelto di aprire una fase di consultazione e ascolto per individuare il nome del. Considerando che quello del Pd è un gruppo dirigente plurale, non era scontato che venissi indicato". Lei è stato consigliere comunale dal 2011 al 2021 a Ravenna e capogruppo nel secondo mandato. In caso di vittoria elettorale, il salto amministrativo non sarebbe secondario. Ha pensato a quello a cui andrà incontro? "Naturalmente sì. Nelle ultime settimane, vista la convergenza che si stava formando attorno al mio nome, ho iniziato a pensare a come interpretare il ruolo die cosa dare ai ravennati.