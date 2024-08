Due agenti feriti La reazione della Fp-Cgil

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) La Fp-è intervenuta sulle condizioni di lavoro disastrose del personale di polizia penitenziaria presso l’Istituto penale per minorenni di Bologna. "Da quanto appreso nella giornata di giovedì, duesono rimastidurante l’intervento per sedare una colluttazione tra detenuti, il personale ha scoperto un buco di significative dimensioni, dietro un armadio in dotazione in una camera detentiva, che portava direttamente sul campo ove la popolazione detenuta fruisce delle ore d’aria, pertanto si è riusciti a scongiurare l’ennesima evasione dall’Istituto, situazione che mette il luce ancora una volta che la struttura è un autentico colabrodo e che la situazione è palesemente fuori controllo", si legge nella nota. E poi ancora: "Le precarie difficoltà organizzative e gestionali che questa O.S.