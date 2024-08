Calciomercato Milan Moncada piomba sul centrocampista in uscita dal Napoli  Chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 11 agosto 2024), il direttore tecnicoha messo nel mirino Michael Folorunsho,indal Napoli. La situazione Non solo Youssouf Fofana, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza delha messo nel mirino un nuovo profilo per quanto riguarda il centrocampo: si tratta del centrale indal Napoli Michael Folorunsho. Parliamo di un giocatore molto versatile, capace di destreggiarsi bene in diversi reparti del campo. Nell’ultima stagione, il 26enne ha giocato nell’Hellas Verona in prestito ed è stato protagonista di una grandissima stagione, tanto che ha anche ottenuto la convocazione nell’Italia di Spalletti per Euro 2024. A giugno, però, il classe ’98 è tornato a Napoli e non sta trovando spazio nelle gerarchie di mister Antonio Conte.vuole fare un tentativo, visto che la trattativa per Fofana va a oltranza.