Appennino | presenze ok ma l’alluvione pesa ancora In calo rispetto al 2022

(Di domenica 11 agosto 2024) Forlì, 11 agosto 2024 – Per il movimento turistico nei primi sei mesi dell’anno in provincia di Forlì-Cesena solo numeri positivi, ma la realtà è più articolata. Le statistiche riferite a gennaio-giugno 2024, relative al movimento turistico, rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna ed elaborate dell’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, sono positive, con un incremento annuo sia degli arrivi sia dellein provincia di Forlì-Cesena, che recupera completamente sul 2019 (pre-covid). In tale contesto, sono migliori i risultati per la clientela stranieraa quella nazionale. Il primo mese estivo (giugno) chiude con un aumento dei flussi e colpiscono i dati dei centri dell’con il +62,37% a Santa Sofia e +148,5% negli altri comuni.