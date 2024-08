Tre chili di droga e un fucile clandestino in casa | arrestato un 29enne

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 10 agosto 2024) CECINA – Aveva inquasi tredie un. Per questo è stato, dopo un controllo, unnordafricano. I militari sono entrati in un’abitazione di Livorno sulla quale si era concentrata la loro attenzione, per un sospetto via vai di persone e anche per la potenziale presenza di armi e munizioni illegali. Le indagini hanno confermato i sospetti: dalla perquisizione personale e domiciliare approfondita sono emersi 1,8circa di hashish suddivisi in 18 panetti, un ovulo di hashish del peso di 10 grammi e 1550 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. Da un’ulteriore perquisizione estesa ad un altro luogo nella disponibilità delè stato trovato una canne mozze calibro 12, da ritenersi arma clandestina poichè priva di segni identificativi, e un altro chilo di hashish suddiviso in 10 panetti.