Thyssenkrupp ristruttura le acciaierie e cerca di ridurre l’impatto ambientale | lavoratori in presidio contro i tagli I paralleli col caso Ilva

(Di sabato 10 agosto 2024) Lavuolere il settore delleche accumula perdite. Una quota disteel è già stata venduta e ora il gruppo sta trattando per cedere altre quote. Sono in gioco almeno 6.000 posti di lavoro, compresi anche gli amministrativi, solo in Nord-Reno Vestfalia. Il sindacato IG Metall teme licenziamenti e fa pressioni sui vertici in vista della riunione del Consiglio di amministrazione in occasione della quale hanno dato al presidente del consiglio sindacale, l’ex Ministro Siegmar Gabriel, una fiaccola a simboleggiare la necessità di rilancio: da giorni gli operai, dalle 5 alle 23, picchettano fuori dai cancelli della sede di Duisburg dove hanno anche piantato 300 croci ed inscenato un funerale.