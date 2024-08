Raid russo sul supermercato Rappresaglia di Putin per l’offensiva dell’Ucraina | i missili fanno strage di civili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Incapace di fermare l’avanzata ucraina nella regione di Kursk – un’offensiva che coinvolge ormai 8 brigate, tre delle quali in prima linea e le altre di riserva e che ha conquistato 350-400 chilometri quadrati–, la Russia decide di vendicarsi sulla popolazione civile ucraina lanciando un missile KH 38 nel centro di Kostyantynivka, nella regione di Donetsk. Obiettivo, un centro commerciale e un ufficio postale e un autolavaggio vicini. L’ordigno ha centrato in pieno ilEko e ha fatto una: 14 morti e 44 feriti. Non paghi, più tardi i russi hanno lanciato un secondo missile su Kostyantynivka, stavolta uno Smerch, che ha distrutto sei case private, per fortuna evacuate, e ha fatto altri due feriti. "L’attacco aldi Kostiantynivka – commenterà Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino – è un altro atto di terrore".