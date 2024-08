parla d’amore del lavoro con Zoe Kravitz e ci dà qualche consiglio sugli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 10 agosto 2024) Una pietra miliare nella carriera di Channing Tatum Channing Tatum, che ha raggiunto la fama come modello, sta raggiungendo nuovi traguardi nella sua carriera con la sua prima campagna di profumi per Versace. In un’intervista con Vanity Fair, Tatum ha condiviso il suo entusiasmo, dicendo: “Questo è sempre stato ildefinitivo. Tutti volevano ottenere una campagna di profumi e io non mi sono mai considerato uno dei top model”. Riflettendo sul suo percorso ha aggiunto: “Arrivare a questo punto della mia vita, in cui ho fatto tutto ciò che ho sempre desiderato, dirigere, realizzare i film che ho sempre sognato, è un momento cruciale sia nella mia vita professionale che personale. Mi sento come se stessi spuntando un sogno di una vita, anche se non è successo nel modo o nel momento che mi aspettavo Non sai mai quando le cose andranno a posto”.