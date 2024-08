Parigi 2024 volley femminile Barbolini | Grande emozione per la finale un’occasione che capita poche volte nella vita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Non bisogna pensare a quello che abbiamo fatto, ma concentrarci esclusivamente sulla. Sicuramentecosì nonmolte, perciò cercheremo di godercela fino in fondo“. Sono queste le parole di Massimo, vice allenatore della nazionale italiana di pallavolo, alla vigilia dellaolimpica dei Giochi di, in programma per domani alle 13:00 contro gli Stati Uniti.”Di fronte troveremo una squadra fortissima come gli Stati Uniti, un gruppo con un organico molto importante e non mi riferisco solo al sestetto. Loro sono una formazione abituata a queste partite, non a caso sono le campionesse olimpiche in carica. Sono sempre molto difficili da affrontare, però penso che la nostra squadra abbia dimostrato, anche durante il torneo olimpico, di essere in crescita.